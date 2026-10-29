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Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε
Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε
Η οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) στην Αλμυρή Κορινθίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές της ομάδας Γαλατακίου και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Τροχαία Κορίνθου πραγματοποιεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές της ομάδας Γαλατακίου και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Τροχαία Κορίνθου πραγματοποιεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.
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