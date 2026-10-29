Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κορινθία

Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε

Η οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) στην Αλμυρή Κορινθίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές της ομάδας Γαλατακίου και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Τροχαία Κορίνθου πραγματοποιεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.

Σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας, αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε

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