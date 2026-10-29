Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Συνελήφθησαν 5 άτομα στη Γλυφάδα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια
Συνελήφθησαν 5 άτομα στη Γλυφάδα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια
Όταν οι πελάτες αποχωρούσαν από τα καταστήματα της περιοχής, έδιναν χρήματα στους «παρκαδόρους» και παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους χωρίς απόδειξη
Στη σύλληψη τριών παρκαδόρων και δύο προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για να παρκάρουν οχήματα πελατών έναντι χρηματικού αντιτίμου προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) η Αστυνομία στη Γλυφάδα.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., τρεις από τους πέντε συλληφθέντες, ηλικίας 22, 39 και 45 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα της περιοχής και στη συνέχεια τα πάρκαραν σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.). Όταν οι πελάτες αποχωρούσαν από τα καταστήματα, έδιναν χρήματα στους «παρκαδόρους» και παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους χωρίς απόδειξη.
Η δικογραφία του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., τρεις από τους πέντε συλληφθέντες, ηλικίας 22, 39 και 45 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα της περιοχής και στη συνέχεια τα πάρκαραν σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.). Όταν οι πελάτες αποχωρούσαν από τα καταστήματα, έδιναν χρήματα στους «παρκαδόρους» και παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους χωρίς απόδειξη.
Η δικογραφία του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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