Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Ναρκοτέστ ενόψει - Πώς θα γίνονται και ποια είναι τα πρόστιμα
Ο σχεδιασμός για ελέγχους ναρκωτικών ουσιών στα μπλόκα της Τροχαίας επιβεβαιώνει όσα είχε αποκαλύψει το Newsauto. Πώς θα γίνεται η εξέταση με σάλιο, ποιες ουσίες θα αναζητούνται και τι προβλέπει ο ΚΟΚ.
Τα ναρκοτέστ αποτελούν το επόμενο βήμα που σχεδιάζεται για τους ελέγχους των οδηγών, συμπληρώνοντας το γνωστό αλκοτέστ. Στόχος είναι οι αστυνομικοί να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν επιτόπου ενδείξεις χρήσης ουσιών, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση ενός οδηγού προκαλεί ανησυχία, αλλά η μέτρηση για αλκοόλ είναι αρνητική.
Το Newsauto είχε αποκαλύψει στις 27 Ιανουαρίου 2026 ότι η ένταξη των ναρκοτέστ στους τροχονομικούς ελέγχους είχε περάσει στο στάδιο του σχεδιασμού...
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