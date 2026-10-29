Ναρκοτέστ ενόψει - Πώς θα γίνονται και ποια είναι τα πρόστιμα

Τα ναρκοτέστ αποτελούν το επόμενο βήμα που σχεδιάζεται για τους ελέγχους των οδηγών, συμπληρώνοντας το γνωστό αλκοτέστ. Στόχος είναι οι αστυνομικοί να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν επιτόπου ενδείξεις χρήσης ουσιών, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση ενός οδηγού προκαλεί ανησυχία, αλλά η μέτρηση για αλκοόλ είναι αρνητική.

Το Newsauto είχε αποκαλύψει στις 27 Ιανουαρίου 2026 ότι η ένταξη των ναρκοτέστ στους τροχονομικούς ελέγχους είχε περάσει στο στάδιο του σχεδιασμού...







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