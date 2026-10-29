Τούρκος πρέσβης στην Ελλάδα: Είμαστε κάτι παραπάνω από γείτονες, έχουμε ακόμη εκκρεμότητες στο Αιγαίο

Στη θετική πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και στην ανάγκη διατήρησης του διαλόγου, αναφέρθηκε ο Τσαγατάι Ερτσιγίες στην 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας