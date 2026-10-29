Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες μετά από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Ασανσέρ Κατάστημα πτώση

Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες μετά από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα στις Σέρρες

Mέσα στον ανελκυστήρα βρίσκονταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και μία 29χρονη

Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες μετά από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα στις Σέρρες
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) δύο γυναίκες μετά από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα με εποχιακά ήδη στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, μέσα στον ανελκυστήρα βρίσκονταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και μία 29χρονη. Χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό του καταστήματος  για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο.

Οι δύο γυναίκες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

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