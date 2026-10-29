Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα 2-6/11
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα 2-6/11

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λαμβάνει μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα 2-6/11
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ από τη Δευτέρα 02/11 έως την Παρασκευή 06/11 στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα/Βέροια του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ πριν την γέφυρα του ποταμού Λουδία, με ζώνη αποκλεισμού από τη χιλιομετρική θέση 478+150 έως τη Χ.Θ. 476+250. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λαμβάνει μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

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