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Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το FlyOver
Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το FlyOver
Η ανακοίνωση της Τροχαίας
Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το Flyover.
Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:
– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:
– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
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