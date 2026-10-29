Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Στο «κόκκινο» το ΕΚΑΒ με 1.100 κλήσεις την ημέρα στην Αθήνα, το 60% αφορά επείγοντα περιστατικά
Στο «κόκκινο» το ΕΚΑΒ με 1.100 κλήσεις την ημέρα στην Αθήνα, το 60% αφορά επείγοντα περιστατικά
Το ΕΚΑΒ στην Αττική αντιμετωπίζει τεράστιο φόρτο εργασίας - Είναι ενδεικτικό ότι έγιναν 28.000 επείγουσες διακομιδές κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
Περίπου 530 επείγουσες διακομιδές την ημέρα προς τα νοσοκομεία της Αττικής πραγματοποιεί το ΕΚΑΒ. Σχεδόν 28.000 μέσα σε δύο μήνες.
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν έναν διαρκή επιχειρησιακό αγώνα για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο περιστατικών, ενώ η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτεί κάθε αποστολή.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος Οκτωβρίου 2026, το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα δέχθηκε περί τις 53.000 με 58.000 κλήσεις, δηλαδή 1.000 με 1.100 ημερησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν έναν διαρκή επιχειρησιακό αγώνα για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο περιστατικών, ενώ η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτεί κάθε αποστολή.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος Οκτωβρίου 2026, το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα δέχθηκε περί τις 53.000 με 58.000 κλήσεις, δηλαδή 1.000 με 1.100 ημερησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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