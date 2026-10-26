Συνελήφθη 35χρονος για ναρκωτικά στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
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Σύλληψη Ναρκωτικά Ηράκλειο Αστυνομία

Συνελήφθη 35χρονος για ναρκωτικά στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σήμερα το πρωί, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών

Συνελήφθη 35χρονος για ναρκωτικά στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
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Στη σύλληψη ενός 35χρονου για ναρκωτικά, προχώρησαν αστυνομικοί, στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σήμερα το πρωί, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει σε γνώση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου ο 35χρονος. Σε έλεγχο που ακολούθησε στον ίδιο, αλλά και σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.706 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συνελήφθη 35χρονος για ναρκωτικά στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
1 ΣΧΟΛΙΟ

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