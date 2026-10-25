Συναγερμός στην Κοζάνη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από δομή φιλοξενίας
ΕΛΛΑΔΑ
Χαμόγελο του Παιδιού Εξαφάνιση Ανήλικη

Συναγερμός στην Κοζάνη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από δομή φιλοξενίας

Η 13χρονη ζούσε σε  χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός στην Κοζάνη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από δομή φιλοξενίας
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Μία 13χρονη από τη Συρία εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο Κοζάνης αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Πρόκειται για την Αϊνούρ Αλσαλίμ, με καταγωγή από τη Συρία, που εξαφανίστηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου,  περίπου στις 15:00.

Έχει ύψος 1,40 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φούτερ, ροζ παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Συναγερμός στην Κοζάνη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από δομή φιλοξενίας


Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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