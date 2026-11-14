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Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στο Ζεφύρι: Δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ένας τραυματίας - Δείτε βίντεο
Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στο Ζεφύρι: Δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ένας τραυματίας - Δείτε βίντεο
Σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη – Στο νοσοκομείο μεταφέρονται οι πυροσβέστες που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν τμήμα εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Ζεφύρι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να ανασυρθούν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ακόμα ένας βγήκε από τα συντρίμμια τραυματισμένος.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι διασώστες παρέλαβαν δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν άμεσα τους δύο πυροσβέστες που ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν τραυματισμένο και τον τρίτο πυροσβέστη που αγνοείτο.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι διασώστες παρέλαβαν δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν άμεσα τους δύο πυροσβέστες που ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν τραυματισμένο και τον τρίτο πυροσβέστη που αγνοείτο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα του κτηρίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα του κτηρίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
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