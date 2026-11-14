Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στο Ζεφύρι: Δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ένας τραυματίας - Δείτε βίντεο

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα του κτηρίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.