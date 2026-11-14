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Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά
Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά
Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στον Άλιμο οδήγησε σε αστυνομική έρευνα σε σπίτι 46χρονου
Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στην κατοικία ενός 46χρονου στον Άλιμο. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες φιαλίδια με αναβολικές ουσίες, όπλο, μεγάλο αριθμό φυσιγγίων, αλλά και αρχαία νομίσματα βυζαντινής προέλευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από καταγγελία γυναίκας στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τον 46χρονο. Η γυναίκα φέρεται, μάλιστα, να προσκόμισε και βιντεοληπτικό υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για άντρα που φέρεται να διακινούσε αναβολικές ουσίες στην περιοχή, χρησιμοποιώντας δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπλοκή του 46χρονου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2026.
Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία του, αλλά και σε κατάστημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας,
-ένα πιστόλι και δύο γεμιστήρες,
-625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,
-επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης,
-ένα σπρέι πιπεριού.
Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από καταγγελία γυναίκας στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τον 46χρονο. Η γυναίκα φέρεται, μάλιστα, να προσκόμισε και βιντεοληπτικό υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η έρευνα για τη διακίνηση αναβολικώνΚατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου εντόπισαν στοιχεία που οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα για πιθανή παράνομη διακίνηση αναβολικών ουσιών.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για άντρα που φέρεται να διακινούσε αναβολικές ουσίες στην περιοχή, χρησιμοποιώντας δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπλοκή του 46χρονου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2026.
Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία του, αλλά και σε κατάστημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας,
-ένα πιστόλι και δύο γεμιστήρες,
-625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,
-επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης,
-ένα σπρέι πιπεριού.
Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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