Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη στον Πειραιά 46χρονος που είχε αποδράσει από φυλακή στην Τουρκία, είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια
Συνελήφθη στον Πειραιά 46χρονος που είχε αποδράσει από φυλακή στην Τουρκία, είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια
Καταζητούνταν διεθνώς για απόδραση και υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών – Είχε παραβιάσει άδεια από τις φυλακές το 2023
Στον Πειραιά εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 46χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια φυλάκισης στην Τουρκία για υποθέσεις ναρκωτικών και καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές, καθώς είχε παραβιάσει άδεια που του είχε χορηγηθεί.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (13/10), μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.
Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για απόδραση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 46χρονος φέρεται να εμπλεκόταν, από το 2020 έως το 2022, σε υποθέσεις κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και κάνναβη.
Το 2022 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 19 ετών. Ωστόσο, το 2023 έλαβε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.
Μετά τη σύλληψή του στον Πειραιά, ο 46χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (13/10), μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.
Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για απόδραση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 46χρονος φέρεται να εμπλεκόταν, από το 2020 έως το 2022, σε υποθέσεις κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και κάνναβη.
Το 2022 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 19 ετών. Ωστόσο, το 2023 έλαβε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.
Μετά τη σύλληψή του στον Πειραιά, ο 46χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα