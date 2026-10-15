Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο Κρήτη Τροχαίο ατύχημα

Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες

Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά και το όχημα κατέληξε στην άκρη του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες
Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στην οδό Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το λεωφορείο είχε προορισμό σχολείο στο Γάζι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας creta24.gr, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά που βρίσκονταν στον δρόμο.

Κατά τον ελιγμό, το όχημα κινήθηκε προς την άκρη του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πρανές και να γείρει στο πλάι.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ όλοι οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο τους.

Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

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