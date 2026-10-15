Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε πρανές, δείτε εικόνες
Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά και το όχημα κατέληξε στην άκρη του δρόμου
Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στην οδό Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το λεωφορείο είχε προορισμό σχολείο στο Γάζι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας creta24.gr, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά που βρίσκονταν στον δρόμο.
Κατά τον ελιγμό, το όχημα κινήθηκε προς την άκρη του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πρανές και να γείρει στο πλάι.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ όλοι οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Το λεωφορείο είχε προορισμό σχολείο στο Γάζι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας creta24.gr, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά που βρίσκονταν στον δρόμο.
Κατά τον ελιγμό, το όχημα κινήθηκε προς την άκρη του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πρανές και να γείρει στο πλάι.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ όλοι οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
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