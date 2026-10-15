Νεκρή 75χρονη στην Αχαΐα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και καρφώθηκε σε μάντρα
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Νεκρή 75χρονη στην Αχαΐα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και καρφώθηκε σε μάντρα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στα Σελιανίτικα

Νεκρή 75χρονη στην Αχαΐα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και καρφώθηκε σε μάντρα
Την τελευταία της πνοή άφησε μια 75χρονη από το Αίγιο, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Κορίνθου, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε μάντρα, με αποτέλεσμα η 75χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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