Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νεκρή 75χρονη στην Αχαΐα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και καρφώθηκε σε μάντρα
Νεκρή 75χρονη στην Αχαΐα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και καρφώθηκε σε μάντρα
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στα Σελιανίτικα
Την τελευταία της πνοή άφησε μια 75χρονη από το Αίγιο, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Κορίνθου, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η οδηγός έχασε τον έλεγχο.
Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε μάντρα, με αποτέλεσμα η 75χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Κορίνθου, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η οδηγός έχασε τον έλεγχο.
Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε μάντρα, με αποτέλεσμα η 75χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
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