Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη 54χρονη στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω από 100 σκυλιά, γάτες και… κατσίκες στο σπίτι της
Συνελήφθη 54χρονη στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω από 100 σκυλιά, γάτες και… κατσίκες στο σπίτι της
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα περίπου 200 ζώα ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες, κατά παράβαση των κανόνων ευζωίας τους
Πάνω από 100 σκυλιά αλλά και… κατσίκες είχε στο σπίτι της μια 54χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από επεισόδιο που είχε με μια 35χρονη από την Αλγερία, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.
Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Θέρμης ότι η 54χρονη διατηρεί στην οικία της περί τα 120 σκυλιά, 70 γάτες και περίπου 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή & παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από επεισόδιο που είχε με μια 35χρονη από την Αλγερία, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.
Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Θέρμης ότι η 54χρονη διατηρεί στην οικία της περί τα 120 σκυλιά, 70 γάτες και περίπου 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή & παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
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