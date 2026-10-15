Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εκκενώθηκε εσπευσμένα σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά: Πλημμύρισαν με λύματα το ισόγειο και το υπόγειο, καταγγέλλει η τοπική ΕΛΜΕ
Εκκενώθηκε εσπευσμένα σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά: Πλημμύρισαν με λύματα το ισόγειο και το υπόγειο, καταγγέλλει η τοπική ΕΛΜΕ
Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, λύματα έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, προκαλώντας σπινθηρισμούς και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
Στην εσπευσμένη εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της ΣΚΥΠ στον Πειραιά προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (14/10) οι υπεύθυνοι, όταν λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο άρχισαν να πλημμυρίζουν το ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου, φτάνοντας ακόμη και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες.
Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε σπινθηρισμούς, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς, την ώρα που στον χώρο πραγματοποιούνταν ηλεκτρολογικές εργασίες.
Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο συγκρότημα συστεγάζονται το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά.
Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, ζητά την άμεση αναστολή της λειτουργίας του συγκροτήματος μέχρι να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να πιστοποιηθεί εγγράφως ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Αυτή η εκρηκτική κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της παιδείας και της τακτικής των «μπαλωμάτων» στις σχολικές υποδομές, που βάζει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εργαζομένων.
Απαιτούμε ΤΩΡΑ:
1. Άμεση αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος μέχρι να διασφαλιστούν πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας.
2. Να πραγματοποιηθούν άμεσα, ολοκληρωμένα και ουσιαστικά όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις κτιριακές υποδομές.
3. Να δοθούν έγγραφες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και φορείς για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πριν επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Καμία επιστροφή με προφορικές διαβεβαιώσεις, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους και χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
4. Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι γνώριζαν, καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, χωρίς συγκάλυψη και μετάθεση ευθυνών.
5. Άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών στο αποχετευτικό και ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και η ασφαλής ολοκλήρωση των εργασιών.
6. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών, με όλα τα αναγκαία μέτρα όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Να μην καταγραφεί καμία απουσία στους μαθητές.
7. Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση».
Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε σπινθηρισμούς, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς, την ώρα που στον χώρο πραγματοποιούνταν ηλεκτρολογικές εργασίες.
Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο συγκρότημα συστεγάζονται το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά.
Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, ζητά την άμεση αναστολή της λειτουργίας του συγκροτήματος μέχρι να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να πιστοποιηθεί εγγράφως ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Δείτε εικόνες που δημοσίευσε η ΕΛΜΕ Πειραιά:
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Αυτή η εκρηκτική κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της παιδείας και της τακτικής των «μπαλωμάτων» στις σχολικές υποδομές, που βάζει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εργαζομένων.
Απαιτούμε ΤΩΡΑ:
1. Άμεση αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος μέχρι να διασφαλιστούν πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας.
2. Να πραγματοποιηθούν άμεσα, ολοκληρωμένα και ουσιαστικά όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις κτιριακές υποδομές.
3. Να δοθούν έγγραφες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και φορείς για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πριν επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Καμία επιστροφή με προφορικές διαβεβαιώσεις, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους και χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
4. Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι γνώριζαν, καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, χωρίς συγκάλυψη και μετάθεση ευθυνών.
5. Άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών στο αποχετευτικό και ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και η ασφαλής ολοκλήρωση των εργασιών.
6. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών, με όλα τα αναγκαία μέτρα όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Να μην καταγραφεί καμία απουσία στους μαθητές.
7. Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση».
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