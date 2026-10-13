Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Γλυφάδα, επιχείρησε να δραπετεύσει χτυπώντας με μπουνιές και κλωτσιές αστυνομικούς
Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Γλυφάδα, επιχείρησε να δραπετεύσει χτυπώντας με μπουνιές και κλωτσιές αστυνομικούς
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μετά από πεζή καταδίωξη - Ο ανήλικος είχε κρύψει 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης σε δέντρο
Στη σύλληψη ενός 16χρονου για διακίνηση ναρκωτικών σε πάρκο της Γλυφάδας προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) η Αστυνομία.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε σε πάρκο της περιοχής και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Ο ανήλικος έκρυψε σε κοντινό δέντρο νάιλον συσκευασίες κάνναβης και επιχείρησε να διαφύγει. Στη συνέχεια ακολούθησε πεζή καταδίωξη και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγο να τον ακινητοποιήσουν. Τότε ο 16χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές τους αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης που είχε πετάξει ο ανήλικος, οι οποίες ήταν έτοιμες για διακίνηση και περιείχαν συνολικά 29 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 21,8 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).
Μετά από έρευνα στην κατοχή του και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.
Επιπλέον, συνελήφθη και 42χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε σε πάρκο της περιοχής και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Ο ανήλικος έκρυψε σε κοντινό δέντρο νάιλον συσκευασίες κάνναβης και επιχείρησε να διαφύγει. Στη συνέχεια ακολούθησε πεζή καταδίωξη και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγο να τον ακινητοποιήσουν. Τότε ο 16χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές τους αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης που είχε πετάξει ο ανήλικος, οι οποίες ήταν έτοιμες για διακίνηση και περιείχαν συνολικά 29 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 21,8 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).
Μετά από έρευνα στην κατοχή του και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.
Επιπλέον, συνελήφθη και 42χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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