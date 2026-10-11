Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ

Ο πατέρας της αποκάλυψε ακόμη ότι η 20χρονη και ο συνομήλικος φίλος της που συνελήφθη γνωρίζονταν από παιδιά, καθώς ήταν φίλοι ήδη από το δημοτικό σχολείο. «Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση» είπε για τον νεαρό.Ο Κώστας Αδάμ απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».