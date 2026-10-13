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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων
ΕΛΛΑΔΑ
Τριτοβάθμια εκπαίδευση Αποτελέσματα Επαναληπτικές εξετάσεις ΓΕΛ ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει από Τετάρτη 14/10 μέχρι και Δευτέρα 19/10 με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, έτους 2026.

Οι υποψήφιοι αυτοί των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα ΕΔΩ, πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει από Τετάρτη 14-10-2026 μέχρι και Δευτέρα 19-10-2026.

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών (πχ. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής, βεβαίωση διαγραφής κ.α.).

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου ΕΔΩ ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

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