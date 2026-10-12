Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη εκπαιδευτικός στη Βόρεια Ελλάδα, έκρυβε πάνω από 10 κιλά κάνναβης στο σπίτι του
Συνελήφθη εκπαιδευτικός στη Βόρεια Ελλάδα, έκρυβε πάνω από 10 κιλά κάνναβης στο σπίτι του
Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση
Καθηγητής στη μέση εκπαίδευση συνελήφθη σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης.
Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.
Είχε προηγηθεί έρευνα της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ακατέργαστης- σε μορφή φούντας (άνω των 10 κιλών) και αποξηραμένης.
Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.
Είχε προηγηθεί έρευνα της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ακατέργαστης- σε μορφή φούντας (άνω των 10 κιλών) και αποξηραμένης.
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