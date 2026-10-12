Συνελήφθη εκπαιδευτικός στη Βόρεια Ελλάδα, έκρυβε πάνω από 10 κιλά κάνναβης στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Καθηγητής Εκπαιδευτικός Σύλληψη Κάνναβη

Συνελήφθη εκπαιδευτικός στη Βόρεια Ελλάδα, έκρυβε πάνω από 10 κιλά κάνναβης στο σπίτι του

Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση

Συνελήφθη εκπαιδευτικός στη Βόρεια Ελλάδα, έκρυβε πάνω από 10 κιλά κάνναβης στο σπίτι του
11 ΣΧΟΛΙΑ
Καθηγητής στη μέση εκπαίδευση συνελήφθη σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης.

Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

Είχε προηγηθεί έρευνα της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ακατέργαστης- σε μορφή φούντας (άνω των 10 κιλών) και αποξηραμένης.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης