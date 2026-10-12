Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο καφές από τον Γρηγόρη γίνεται 1+1 στο efood και το πρωινό ξεκινάει καλύτερα
Ο καφές από τον Γρηγόρη γίνεται 1+1 στο efood και το πρωινό ξεκινάει καλύτερα
Υπάρχουν μέρες που ένας καφές είναι απαραίτητος. Και υπάρχουν κι εκείνες που ένας δεύτερος είναι απλώς η καλύτερη ιδέα.
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Με το 1+1 του efood, ο αγαπημένος σου καφές από τον Γρηγόρη έρχεται μαζί με ακόμη έναν δώρο. Για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με διπλή δόση καφεΐνης, να κρατήσεις τον δεύτερο για αργότερα ή, ακόμα καλύτερα, να κεράσεις εκείνον που βρίσκεται δίπλα σου.
Γιατί ο πρωινός καφές είναι λίγο πιο απολαυστικός όταν δεν χρειάζεται να τον πιεις μόνος. Είτε πρόκειται για το πρώτο meeting της ημέρας, είτε για ένα διάλειμμα στο γραφείο, είτε απλώς για το πρωινό σου ritual, τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος να παραγγείλεις τον αγαπημένο σου καφέ.
Μπες στο efood, βρες την προσφορά 1+1 στον Γρηγόρη έως 25/10, και απόλαυσε τον καφέ σου… εις διπλούν.
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