Ο καφές από τον Γρηγόρη γίνεται 1+1 στο efood και το πρωινό ξεκινάει καλύτερα
ΕΛΛΑΔΑ
efood

Ο καφές από τον Γρηγόρη γίνεται 1+1 στο efood και το πρωινό ξεκινάει καλύτερα

Υπάρχουν μέρες που ένας καφές είναι απαραίτητος. Και υπάρχουν κι εκείνες που ένας δεύτερος είναι απλώς η καλύτερη ιδέα.

Ο καφές από τον Γρηγόρη γίνεται 1+1 στο efood και το πρωινό ξεκινάει καλύτερα

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Με το 1+1 του efood, ο αγαπημένος σου καφές από τον Γρηγόρη έρχεται μαζί με ακόμη έναν δώρο. Για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με διπλή δόση καφεΐνης, να κρατήσεις τον δεύτερο για αργότερα ή, ακόμα καλύτερα, να κεράσεις εκείνον που βρίσκεται δίπλα σου.

Γιατί ο πρωινός καφές είναι λίγο πιο απολαυστικός όταν δεν χρειάζεται να τον πιεις μόνος. Είτε πρόκειται για το πρώτο meeting της ημέρας, είτε για ένα διάλειμμα στο γραφείο, είτε απλώς για το πρωινό σου ritual, τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος να παραγγείλεις τον αγαπημένο σου καφέ.

Μπες στο efood, βρες την προσφορά 1+1 στον Γρηγόρη έως 25/10, και απόλαυσε τον καφέ σου… εις διπλούν.

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