Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισώπλατα ενώ οδηγούσε την μηχανή του, νέα στοιχεία για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Γλυφάδα

Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο δολοφνήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα δείχνουν ότι οι δράστες είχαν οργανώσει την επίθεση και τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το θύμα είχε μόλις φύγει από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις και το πρόγραμμά του και είχαν στήσει καρτέρι περιμένοντας να εμφανιστεί.

Ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού όταν δέχθηκε τα πυρά. Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι οι βολές ήταν πισώπλατες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν ακόμη εν κινήσει.

Πέντε με έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι

Ο δράστης χρησιμοποίησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιστόλι των 9 χιλιοστών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε πέντε έως έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι. Ο τρόπος της επίθεσης, με πυροβολισμούς εναντίον ενός κινούμενου στόχου, εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως στοιχείο που παραπέμπει σε δράστη με εμπειρία και ψυχραιμία.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί πεσμένος δίπλα στη μοτοσικλέτα του κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, σε ερημικό σημείο κοντά στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Αρχικά ο διερχόμενος οδηγός που τον είδε θεώρησε ότι επρόκειτο για τροχαίο, όμως οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε πυροβοληθεί. Στην περιοχή εντοπίστηκαν περισσότεροι από πέντε κάλυκες.

Είχε μόλις φύγει από το σπίτι του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στις τελευταίες κινήσεις του θύματος. Το γεγονός ότι είχε διανύσει μικρή απόσταση από την κατοικία του πριν δεχθεί τα πυρά εξετάζεται ως ένδειξη ότι οι δράστες ενδέχεται να τον παρακολουθούσαν ή να γνώριζαν εκ των προτέρων πότε θα έβγαινε από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε, ενώ αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να έχει καταγράψει τη μοτοσικλέτα του θύματος αλλά και τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.



Το παρελθόν του θύματος



Όπως είχε γράψει το protothema.gr, ο νεκρός εργαζόταν επί χρόνια στην ασφάλεια και την «πόρτα» νυχτερινών καταστημάτων, ενώ ήταν οργανωμένος σε σύνδεσμο φιλάθλων και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές.



Το 2015 είχε συλληφθεί ως φερόμενο μέλος της λεγόμενης «ομάδας Μοσχούρη», η οποία είχε συνδεθεί με τον Γιώργο Μοσχούρη, πρόσωπο που οι Αρχές είχαν κατατάξει μεταξύ των ηγετικών στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia.



Είχε επίσης εμπλακεί σε υποθέσεις οπαδικής βίας και πυροβολισμών. Το 2018 είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικό στο ΟΑΚΑ στο οποίο τραυματίστηκε οπαδός, ενώ για άλλο περιστατικό έξω από σύνδεσμο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε συλληφθεί το 2022. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.



Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον τόσο στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ενέδρα όσο και στις επαφές και τις δραστηριότητες του θύματος, προκειμένου να εντοπιστεί το κίνητρο και να διαπιστωθεί ποιοι γνώριζαν τις κινήσεις του τις ώρες πριν από τη δολοφονία.

