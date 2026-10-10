Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κατάστημα στο Γαλάτσι
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κατάστημα στο Γαλάτσι
Τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πεζοί έξω από το μαγαζί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Υψηλάντου στο Γαλάτσι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας τους και έπεσε πάνω σε κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πεζοί έξω από το μαγαζί.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πεζοί έξω από το μαγαζί.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
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