Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κατάστημα στο Γαλάτσι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Γαλάτσι Κατάστημα Τραυματίες

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κατάστημα στο Γαλάτσι

Τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πεζοί έξω από το μαγαζί

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κατάστημα στο Γαλάτσι
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Υψηλάντου στο Γαλάτσι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας τους και έπεσε πάνω σε κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πεζοί έξω από το μαγαζί.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

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