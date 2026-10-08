Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή μη επανδρωμένου μέσου της Frontex
Λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στον εντοπισμό της λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος.
Οι περίπου 40 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Στον εντοπισμό της λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος.
Οι περίπου 40 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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