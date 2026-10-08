Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
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Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή μη επανδρωμένου μέσου της Frontex

Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
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Λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στον εντοπισμό της λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος.

Οι περίπου 40 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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