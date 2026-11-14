Ζαχάροβα: Το ΝΑΤΟ είναι το «χαλασμένο δόντι» της Ευρώπης, το επίπεδο ασφάλειας θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν υπήρχε
Ζαχάροβα: Το ΝΑΤΟ είναι το «χαλασμένο δόντι» της Ευρώπης, το επίπεδο ασφάλειας θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν υπήρχε
Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που - όπως ένα χαλασμένο δόντι - έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ
Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τον Οργανισμό με...ένα χαλασμένο δόντι.
«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε - εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει - η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που - όπως ένα χαλασμένο δόντι, θα μπορούσε να πει κανείς - έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης»,συνέχισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.
Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό - υπάρχει ήδη», είπε ο Μερτς.
«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε - εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει - η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που - όπως ένα χαλασμένο δόντι, θα μπορούσε να πει κανείς - έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης»,συνέχισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.
Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Δριμεία απάντηση στον Μερτς
Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό - υπάρχει ήδη», είπε ο Μερτς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα