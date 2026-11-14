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Τραγωδία στο Βερολίνο: Παιδάκι έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από λεωφορείο μπροστά στη μητέρα του, βίντεο
Τραγωδία στο Βερολίνο: Παιδάκι έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από λεωφορείο μπροστά στη μητέρα του, βίντεο
Η μητέρα και το παιδί κινούνταν μαζί με ποδήλατα στον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, όταν ένα παιδί έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο, ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα), στην οδό Ποτσδάμερ Στράσε, στην περιοχή Τίεργκαρτεν της γερμανικής πρωτεύουσας.
Η μητέρα και το παιδί κινούνταν μαζί με ποδήλατα στον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.
Αμέσως μετά, παρασύρθηκε από λεωφορείο, το οποίο πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα τραύματα.
Παρά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.
Η μητέρα του παιδιού δέχεται αυτή την ώρα ιατρική φροντίδα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης μετά το δυστύχημα.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την Potsdamer Straße και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ηλικία του παιδιού ούτε περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του.
Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα), στην οδό Ποτσδάμερ Στράσε, στην περιοχή Τίεργκαρτεν της γερμανικής πρωτεύουσας.
Η μητέρα και το παιδί κινούνταν μαζί με ποδήλατα στον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.
Gegen 17 Uhr kam es in Tiergarten zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen waren eine Mutter und ein Kind auf der Potsdamer Straße gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs, als das Kind aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad zu Boden stürzte. In der Folge wurde es von einem Bus überrollt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Mutter steht unter Schock und wird derzeit medizinisch versorgt. Die Potsdamer Straße ist aufgrund der polizeilichen Maßnahmen derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. ^tsm— Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 14, 2026
Αμέσως μετά, παρασύρθηκε από λεωφορείο, το οποίο πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα τραύματα.
Παρά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.
Η μητέρα του παιδιού δέχεται αυτή την ώρα ιατρική φροντίδα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης μετά το δυστύχημα.
Ιατρική φροντίδα στη μητέρα – Κλειστή η Ποτσδάμερ Στράσε
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την Potsdamer Straße και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ηλικία του παιδιού ούτε περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του.
Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
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