Ενας αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που πληρώνεις μόνο όσο οδηγείς

Ο δρόμος που για δεκαετίες αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες των ελληνικών υποδομών είναι πλέον όχι μόνο πραγματικότητα, αλλά και το «Έργο της Χρονιάς 2025» στην Ελλάδα.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος, μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων, απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία συγκέντρωσε το 44,2% των ψήφων, ενώ έλαβε και την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής Ειδικών.

Πίσω όμως από ένα ακόμη βραβείο για ένα μεγάλο έργο υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό για τον οδηγό: ένας δρόμος που έχει ήδη αρχίσει να αποδεικνύει στην πράξη πόσο διαφορετικές μπορούν να γίνουν οι μετακινήσεις όταν αντικαθίσταται ένας παλιός και ιδιαίτερα επιβαρυμένος οδικός άξονας από έναν σύγχρονο...





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