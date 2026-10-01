Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Ενας αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που πληρώνεις μόνο όσο οδηγείς
Αναδείχθηκε «Έργο της Χρονιάς 2025», έχοντας ήδη αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις. Μηδενικά θανατηφόρα δυστυχήματα, 3,7 εκατ. διελεύσεις, χρόνος Πάτρα–Πύργος μόλις 40 λεπτά και ένα σύστημα διοδίων που επιστρέφει χρήματα ανάλογα με τα χιλιόμετρα που πραγματικά διανύει ο οδηγός.
Ο δρόμος που για δεκαετίες αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες των ελληνικών υποδομών είναι πλέον όχι μόνο πραγματικότητα, αλλά και το «Έργο της Χρονιάς 2025» στην Ελλάδα.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος, μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων, απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία συγκέντρωσε το 44,2% των ψήφων, ενώ έλαβε και την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής Ειδικών.
Πίσω όμως από ένα ακόμη βραβείο για ένα μεγάλο έργο υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό για τον οδηγό: ένας δρόμος που έχει ήδη αρχίσει να αποδεικνύει στην πράξη πόσο διαφορετικές μπορούν να γίνουν οι μετακινήσεις όταν αντικαθίσταται ένας παλιός και ιδιαίτερα επιβαρυμένος οδικός άξονας από έναν σύγχρονο...
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