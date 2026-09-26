Που θα γίνει το νέο εργοστάσιο drones στην Ελλάδα - Θα παράγει και για το ΝΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ

Που θα γίνει το νέο εργοστάσιο drones στην Ελλάδα - Θα παράγει και για το ΝΑΤΟ

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας ενισχύει θεαματικά την παρουσία της στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός προβλέπει έως 200 εργαζομένους μέχρι το 2028 και παραγωγή με προσανατολισμό τόσο στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στις αγορές χωρών του ΝΑΤΟ.

Που θα γίνει το νέο εργοστάσιο drones στην Ελλάδα - Θα παράγει και για το ΝΑΤΟ
UPD:

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της νέας ευρωπαϊκής βιομηχανίας των drones έρχεται στην Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να αποκτά σταδιακά ρόλο κόμβου για την ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων αμυντικών συστημάτων.

Η γερμανική STARK Defence έχει ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, δημιουργώντας στη Θεσσαλονίκη παραγωγική δραστηριότητα που θα καλύπτει διαφορετικά στάδια της αλυσίδας: από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι την κατασκευή πρωτοτύπων, την ολοκλήρωση συστημάτων, τη συναρμολόγηση και την παραγωγή.



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UPD:

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