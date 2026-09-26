 «Σβήσανε» 21.073 κλήσεις -  Πάνω από τα 15.000.000€ τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ

 «Σβήσανε» 21.073 κλήσεις -  Πάνω από τα 15.000.000€ τα πρόστιμα

Περισσότερες από 21.000 καταγραφές των νέων καμερών απορρίφθηκαν πριν φτάσουν στους οδηγούς.

 «Σβήσανε» 21.073 κλήσεις -  Πάνω από τα 15.000.000€ τα πρόστιμα
UPD:

Οι κάμερες έχουν αρχίσει να αλλάζουν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τροχονομική αστυνόμευση στην Αττική. Μαζί όμως με τις χιλιάδες παραβάσεις που εντοπίζονται, τα πρώτα δεδομένα αποκάλυψαν και κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: 21.073 καταγραφές απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο και δεν μετατράπηκαν ποτέ σε οριστικές κλήσεις.

Η διαφορά είναι κρίσιμη. Δεν μιλάμε για 21.073 οδηγούς στους οποίους είχε επιβληθεί πρόστιμο και στη συνέχεια αυτό ακυρώθηκε. Μιλάμε για συμβάντα που εντόπισε το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά τα οποία δεν πέρασαν το επόμενο στάδιο επιβεβαίωσης ώστε να βεβαιωθεί παράβαση.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες δικλίδες ασφαλείας του νέου συστήματος: η κάμερα καταγράφει το πιθανό περιστατικό, όμως η καταγραφή πρέπει να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις πριν από την οριστική βεβαίωση και αποστολή της πράξης στον πολίτη.



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