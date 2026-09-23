Βυτιοφόρα λυμάτων: Πού πρέπει να αδειάζουν και πόσο «κοστίζει» η παρανομία
Η αποκάλυψη του protothema.gr για το βυτιοφόρο με περίπου 16 κυβικά μέτρα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ανοίγει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα: τι υποχρεούνται να κάνουν οι εταιρείες και οι οδηγοί βυτιοφόρων, πού πρέπει να καταλήγουν τα φορτία και ποιο κόστος μπορεί να αποφεύγει όποιος επιλέγει την παράνομη απόρριψη.
UPD:
Ένα βυτιοφόρο που παραλαμβάνει λύματα ή βιομηχανικά υγρά απόβλητα δεν επιλέγει ελεύθερα πού θα τα αδειάσει. Από τη στιγμή που το φορτίο παραλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή που παραδίδεται στον νόμιμο τελικό αποδέκτη, υπάρχει μια συγκεκριμένη αλυσίδα διαχείρισης, με υποχρεώσεις για τον παραγωγό των αποβλήτων, τη μεταφορική εταιρεία και, ανάλογα με την περίπτωση, τον ίδιο τον οδηγό.
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