Βυτιοφόρα λυμάτων: Πού πρέπει να αδειάζουν και πόσο «κοστίζει» η παρανομία

Ένα βυτιοφόρο που παραλαμβάνει λύματα ή βιομηχανικά υγρά απόβλητα δεν επιλέγει ελεύθερα πού θα τα αδειάσει. Από τη στιγμή που το φορτίο παραλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή που παραδίδεται στον νόμιμο τελικό αποδέκτη, υπάρχει μια συγκεκριμένη αλυσίδα διαχείρισης, με υποχρεώσεις για τον παραγωγό των αποβλήτων, τη μεταφορική εταιρεία και, ανάλογα με την περίπτωση, τον ίδιο τον οδηγό.