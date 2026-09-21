1.271 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα μόνο στην Αττική

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 34.896 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν χιλιάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 968 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ από 1.271 οδηγούς αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Η ειδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας...





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