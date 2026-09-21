1.271 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα μόνο στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ

1.271 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα μόνο στην Αττική

Η Τροχαία εντείνει με πρωτοφανείς αριθμούς τους ελέγχους στους δρόμους της Αττικής, με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, να δείχνουν το μέγεθος της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

1.271 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα μόνο στην Αττική
UPD:

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 34.896 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν χιλιάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 968 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ από 1.271 οδηγούς αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Η ειδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







UPD:

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης