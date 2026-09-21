Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
ΑΑΔΕ: Πωλούνται αυτοκίνητα με τιμή από 500 ευρώ! - Δείτε αναλυτικά τα μοντέλα και τις τιμές τους
Ford Fiesta από 500 ευρώ, Fiat Punto από 640 ευρώ και Mercedes από 700 ευρώ περιλαμβάνονται στους καταλόγους της δημοπρασίας της ΑΑΔΕ. Το newsauto εξετάζει 166 οχήματα από πέντε τελωνεία, τις αναγραφόμενες τιμές και όσα χρειάζονται έλεγχο πριν από οποιαδήποτε προσφορά.
Από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα SUV, πολυτελή μοντέλα και επαγγελματικά οχήματα περιλαμβάνουν οι πίνακες της ΑΑΔΕ για τη δημοπρασία της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας, στη Μαγουλέζα–Άνω Λιόσια, με ταυτόχρονη επικοινωνία με τα συμμετέχοντα τελωνεία. Ανακοίνωση ΑΑΔΕ
Το newsauto άνοιξε και επεξεργάστηκε τους πέντε αναλυτικούς πίνακες για Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Φλώρινα, Καβάλα και Καστοριά. Συνολικά περιλαμβάνουν 166 εγγραφές οχημάτων: 112 στη Θεσσαλονίκη, 19 στις Σέρρες, 17 στη Φλώρινα, 14 στην Καβάλα και τέσσερις στην Καστοριά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr