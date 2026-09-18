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Δύο τροχαία στην Ποσειδώνος σε Μοσχάτο και Καλλιθέα: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων
Δύο τροχαία στην Ποσειδώνος σε Μοσχάτο και Καλλιθέα: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων
Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας το πρωί της Παρασκευής 18/9, λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων.
Ειδικότερα, το πρώτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Μοσχάτου, στο ύψος της οδού Πλάτωνος, στο ρεύμα προς Πειραιά. Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, στο ύψος του δεύτερου τούνελ, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ωστόσο, λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
Ειδικότερα, το πρώτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Μοσχάτου, στο ύψος της οδού Πλάτωνος, στο ρεύμα προς Πειραιά. Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, στο ύψος του δεύτερου τούνελ, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ωστόσο, λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
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