Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Προκήρυξη για την πρόσληψη 19 ατόμων στην Πυροσβεστική, ποιες ειδικότητες αφορά
Προκήρυξη για την πρόσληψη 19 ατόμων στην Πυροσβεστική, ποιες ειδικότητες αφορά
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 19 ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται κατανέμονται ως εξής:
- 5 θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
- 5 θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
- 5 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
- 4 θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία συμμετοχής και τους όρους του διαγωνισμού.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται κατανέμονται ως εξής:
- 5 θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
- 5 θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
- 5 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
- 4 θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία συμμετοχής και τους όρους του διαγωνισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα