Προκήρυξη για την πρόσληψη 19 ατόμων στην Πυροσβεστική, ποιες ειδικότητες αφορά
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική προκήρυξη

Προκήρυξη για την πρόσληψη 19 ατόμων στην Πυροσβεστική, ποιες ειδικότητες αφορά

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη για την πρόσληψη 19 ατόμων στην Πυροσβεστική, ποιες ειδικότητες αφορά
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Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 19 ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται κατανέμονται ως εξής:

- 5 θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
- 5 θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
- 5 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
- 4 θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.

Κλείσιμο
Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία συμμετοχής και τους όρους του διαγωνισμού.
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