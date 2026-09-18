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Προσλήψεις 19 ιδιωτών στην Πυροσβεστική, δείτε τις ειδικότητες
Προσλήψεις 19 ιδιωτών στην Πυροσβεστική, δείτε τις ειδικότητες
Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης δεκαεννέα (19) ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται συνολικά δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
-Πέντε (5) θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
-Πέντε (5) θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
-Πέντε (5) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
-Τέσσερις (4) θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.
Δείτε την προκήρυξη, εδώ.
Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας εδώ.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται συνολικά δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
-Πέντε (5) θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
-Πέντε (5) θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
-Πέντε (5) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
-Τέσσερις (4) θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.
Δείτε την προκήρυξη, εδώ.
Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας εδώ.
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