Προσλήψεις 19 ιδιωτών στην Πυροσβεστική, δείτε τις ειδικότητες
ΕΛΛΑΔΑ
Προσλήψεις Πυροσβεστική Αιτήσεις

Προσλήψεις 19 ιδιωτών στην Πυροσβεστική, δείτε τις ειδικότητες

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης δεκαεννέα (19) ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026

Προσλήψεις 19 ιδιωτών στην Πυροσβεστική, δείτε τις ειδικότητες
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται συνολικά δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-Πέντε (5) θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών

-Πέντε (5) θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

-Πέντε (5) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

-Τέσσερις (4) θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών)

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

Κλείσιμο
Δείτε την προκήρυξη, εδώ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης