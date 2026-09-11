Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να λύσει απορίες μετά το χειρουργείο; Το «πείραμα» στον Ευαγγελισμό με 3 δημοφιλείς πλατφόρμες
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να λύσει απορίες μετά το χειρουργείο; Το «πείραμα» στον Ευαγγελισμό με 3 δημοφιλείς πλατφόρμες
Οι καρδιοχειρουργοί δοκίμασαν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε 30 ερωτήσεις ασθενών και οι απαντήσεις που έλαβαν από τρεις διαφορετικές πλατφόρμες δείχνουν πόσο χρήσιμη αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ΤΝ
Ένας ασθενής επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μαζί με την ανακούφιση ότι το χειρουργείο ολοκληρώθηκε, εμφανίζονται πολλές πρακτικές ερωτήσεις:
-Είναι φυσιολογικός ο πόνος γύρω από την τομή;
-Πότε μπορώ να κοιμηθώ στο πλάι, να περπατήσω περισσότερο ή να οδηγήσω;
-Τι πρέπει να κάνω αν το τραύμα κοκκινίσει, αν έχω πυρετό ή αν αισθανθώ δύσπνοια;
Μέχρι πρόσφατα, οι απαντήσεις αναζητούνταν στις γραπτές οδηγίες του νοσοκομείου, με ένα τηλεφώνημα στον θεράποντα ιατρό ή στο Διαδίκτυο. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα chatbot μπορεί να εξηγήσει έναν άγνωστο ιατρικό όρο, να οργανώσει πληροφορίες και να απαντήσει με απλή, συχνά καθησυχαστική γλώσσα.
*Γράφουν οι Λουκία Αλεξοπούλου-Προυνιά και Μιχάλης Αργυρίου, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
-Είναι φυσιολογικός ο πόνος γύρω από την τομή;
-Πότε μπορώ να κοιμηθώ στο πλάι, να περπατήσω περισσότερο ή να οδηγήσω;
-Τι πρέπει να κάνω αν το τραύμα κοκκινίσει, αν έχω πυρετό ή αν αισθανθώ δύσπνοια;
Μέχρι πρόσφατα, οι απαντήσεις αναζητούνταν στις γραπτές οδηγίες του νοσοκομείου, με ένα τηλεφώνημα στον θεράποντα ιατρό ή στο Διαδίκτυο. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα chatbot μπορεί να εξηγήσει έναν άγνωστο ιατρικό όρο, να οργανώσει πληροφορίες και να απαντήσει με απλή, συχνά καθησυχαστική γλώσσα.
*Γράφουν οι Λουκία Αλεξοπούλου-Προυνιά και Μιχάλης Αργυρίου, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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