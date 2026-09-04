Red Code αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά και Ικαρία
ΕΛΛΑΔΑ
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Red Code αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά και Ικαρία

Πολύ υψηλός κίνδυνος να εκδηλωθούν φωτιές και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Red Code αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά και Ικαρία
Για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά, η Ικαρία και πολλές περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον χάρτη, θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε τον Χάρτη:
Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4). Στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων υλικών και μέσων, για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων ενδεχόμενης καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης