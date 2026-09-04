Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Red Code αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά και Ικαρία
Red Code αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά και Ικαρία
Πολύ υψηλός κίνδυνος να εκδηλωθούν φωτιές και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά, η Ικαρία και πολλές περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).
Σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον χάρτη, θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
Δείτε τον Χάρτη:
Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων ενδεχόμενης καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.
Σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον χάρτη, θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
Δείτε τον Χάρτη:
Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4). Στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων υλικών και μέσων, για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο 05/09— Civil Protection GR (@CivPro_GR) September 4, 2026
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Κρήτη #Κυκλάδες #Χίο #Ψαρά #Ικαρία
📍 περιοχές #Αττικής #Εύβοιας
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/f9u4A2XQc2
Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων ενδεχόμενης καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα