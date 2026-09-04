Κινητές Ομάδες Υγείας στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας για προληπτικές εξετάσεις στους ψαράδες, δείτε εικόνες

Οι εξειδικευμένοι δερματολογικοί έλεγχοι στη Νέα Μηχανιώνα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, οργανωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των ΚΟΜΥ.Αφήνοντας πίσω το μοντέλο της παθητικής αναμονής στις δομές υγείας, οι Κινητές Ομάδες μετατρέπονται σε έναν δραστήριο μηχανισμό πρόληψης που ταξιδεύει σε χώρους δουλειάς, απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, εξασφαλίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα αποτελούν δικαίωμα κάθε πολίτη.