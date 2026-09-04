Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Κινητές Ομάδες Υγείας στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας για προληπτικές εξετάσεις στους ψαράδες, δείτε εικόνες
Κινητές Ομάδες Υγείας στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας για προληπτικές εξετάσεις στους ψαράδες, δείτε εικόνες
Δεν περιμένουμε από τον εργαζόμενο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που παλεύει ώρες ολόκληρες κάτω από τον ήλιο να βρει τον χρόνο ή καμιά φορά και τη δυνατότητα να φτάσει στο νοσοκομείο», αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη
Στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας βρέθηκαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας σε όλη τη χώρα.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μεταφορά της υγειονομικής φροντίδας απευθείας στους χώρους εργασίας και στις επαγγελματικές ομάδες που, λόγω προγράμματος ή συνθηκών, δυσκολεύονται να κάνουν τακτικούς ελέγχους».
Κατά τη διάρκεια της δράσης, το εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποίησε δειγματοληψίες, γενικές εξετάσεις και χαρτογράφηση σπίλων και δερματικών βλαβών με σύγχρονο εξοπλισμό, εστιάζοντας στους αλιείς και τους εργαζόμενους της Ιχθυόσκαλας που εκτίθενται καθημερινά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας, θα βρίσκονται στην ιχθυόσκαλα κάθε μήνα και εκτός από τη δερματοσκόπηση θα πραγματοποιούν υπερηχογραφήματα άνω κάτω κοιλίας, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, καρδιογράφημα, σπιρομετρήσεις, τρίπλεξ αγγείων και αιματολογικές εξετάσεις.
Τις ΚΟΜΥ συνόδευε για μια ακόμα φορά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και σήμερα μαζί της ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των ελέγχων και εξήρε το έργο των ΚΟΜΥ, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων για τις τοπικές κοινωνίες.
Οι άνθρωποι των Κινητών Ομάδων Υγείας δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στην πρώτη γραμμή. Δεν περιμένουμε από τον εργαζόμενο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που παλεύει ώρες ολόκληρες κάτω από τον ήλιο να βρει τον χρόνο ή καμιά φορά και τη δυνατότητα να φτάσει στο νοσοκομείο. Πηγαίνουμε εμείς σε αυτόν. Με σύγχρονο εξοπλισμό, με έμπειρο προσωπικό και, πάνω απ' όλα, με περίσσευμα ανθρωπιάς. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τώρα που η κλιματική κρίση κάνει τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες, κρύβει κινδύνους για το δέρμα που συχνά προσπερνάμε. Με τη χαρτογράφηση και τους ελέγχους που κάνουμε σήμερα, προλαμβάνουμε τα προβλήματα πριν εμφανιστούν και εντοπίζουμε έγκαιρα ό,τι χρειάζεται προσοχή.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα στελέχη των ΚΟΜΥ που γυρίζουν όλη τη χώρα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας που χτίζουμε: ένα σύστημα προσβάσιμο σε όλους, που νοιάζεται για τον άνθρωπο και προστατεύει την υγεία του στην πράξη».
Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μεταφορά της υγειονομικής φροντίδας απευθείας στους χώρους εργασίας και στις επαγγελματικές ομάδες που, λόγω προγράμματος ή συνθηκών, δυσκολεύονται να κάνουν τακτικούς ελέγχους».
Κατά τη διάρκεια της δράσης, το εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποίησε δειγματοληψίες, γενικές εξετάσεις και χαρτογράφηση σπίλων και δερματικών βλαβών με σύγχρονο εξοπλισμό, εστιάζοντας στους αλιείς και τους εργαζόμενους της Ιχθυόσκαλας που εκτίθενται καθημερινά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας, θα βρίσκονται στην ιχθυόσκαλα κάθε μήνα και εκτός από τη δερματοσκόπηση θα πραγματοποιούν υπερηχογραφήματα άνω κάτω κοιλίας, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, καρδιογράφημα, σπιρομετρήσεις, τρίπλεξ αγγείων και αιματολογικές εξετάσεις.
Τις ΚΟΜΥ συνόδευε για μια ακόμα φορά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και σήμερα μαζί της ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των ελέγχων και εξήρε το έργο των ΚΟΜΥ, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων για τις τοπικές κοινωνίες.
Από την πλευρά της η Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Νέα Μηχανιώνα, δίπλα στους ανθρώπους της θάλασσας και του μόχθου. Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, η πρόληψη δεν είναι μια θεωρητική έννοια ή μια κουβέντα στα χαρτιά· είναι πράξη, φροντίδα και παρουσία εκεί ακριβώς που υπάρχει ανάγκη.
Οι άνθρωποι των Κινητών Ομάδων Υγείας δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στην πρώτη γραμμή. Δεν περιμένουμε από τον εργαζόμενο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που παλεύει ώρες ολόκληρες κάτω από τον ήλιο να βρει τον χρόνο ή καμιά φορά και τη δυνατότητα να φτάσει στο νοσοκομείο. Πηγαίνουμε εμείς σε αυτόν. Με σύγχρονο εξοπλισμό, με έμπειρο προσωπικό και, πάνω απ' όλα, με περίσσευμα ανθρωπιάς. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τώρα που η κλιματική κρίση κάνει τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες, κρύβει κινδύνους για το δέρμα που συχνά προσπερνάμε. Με τη χαρτογράφηση και τους ελέγχους που κάνουμε σήμερα, προλαμβάνουμε τα προβλήματα πριν εμφανιστούν και εντοπίζουμε έγκαιρα ό,τι χρειάζεται προσοχή.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα στελέχη των ΚΟΜΥ που γυρίζουν όλη τη χώρα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας που χτίζουμε: ένα σύστημα προσβάσιμο σε όλους, που νοιάζεται για τον άνθρωπο και προστατεύει την υγεία του στην πράξη».
Οι εξειδικευμένοι δερματολογικοί έλεγχοι στη Νέα Μηχανιώνα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, οργανωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των ΚΟΜΥ.
Αφήνοντας πίσω το μοντέλο της παθητικής αναμονής στις δομές υγείας, οι Κινητές Ομάδες μετατρέπονται σε έναν δραστήριο μηχανισμό πρόληψης που ταξιδεύει σε χώρους δουλειάς, απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, εξασφαλίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα αποτελούν δικαίωμα κάθε πολίτη.
Αφήνοντας πίσω το μοντέλο της παθητικής αναμονής στις δομές υγείας, οι Κινητές Ομάδες μετατρέπονται σε έναν δραστήριο μηχανισμό πρόληψης που ταξιδεύει σε χώρους δουλειάς, απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, εξασφαλίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα αποτελούν δικαίωμα κάθε πολίτη.
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