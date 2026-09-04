Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Η TV επιστρέφει στο επίκεντρο: Ταινίες, σειρές και gaming από τον καναπέ
Η TV επιστρέφει στο επίκεντρο: Ταινίες, σειρές και gaming από τον καναπέ
Με τις καλοκαιρινές αποδράσεις να ανήκουν στο παρελθόν, η τηλεόραση αποκτά και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του σπιτιού και οι επιλογές που προσφέρει μόνο λίγες δεν είναι.
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Οι σύγχρονες τηλεοράσεις προσφέρουν εντυπωσιακή εικόνα, υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και ολοένα περισσότερες δυνατότητες, όμως η σωστή επιλογή ρυθμίσεων και εξοπλισμού μπορεί να κάνει εξίσου μεγάλη διαφορά. Από την απόσταση θέασης μέχρι τον ήχο και από το HDR μέχρι το HDMI 2.1, μερικές απλές κινήσεις αρκούν για να αξιοποιήσεις πραγματικά την τηλεόρασή σου.
Έλα να δούμε κάποια πράγματα που καλό θα ήταν να γνωρίζεις, είτε αρέσκεσαι να απολαμβάνεις σειρές και ταινίες, είτε να παίζεις τα αγαπημένα σου video games.
Βρες το σωστό μέγεθος για την απόσταση του καναπέ
Μία μεγαλύτερη τηλεόραση δεν είναι απαραίτητα υπερβολή. Αντίθετα, η σωστή διαγώνιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση στην οποία κάθεσαι. Ένας απλός οδηγός για μία 4K τηλεόραση είναι:
• 1,5-2 μέτρα: 55 ίντσες
• 2-2,5 μέτρα: 65 ίντσες
• 2,5-3 μέτρα: 75 ίντσες
• Πάνω από 3 μέτρα: 85 ίντσες και άνω
Φυσικά, πρόκειται για ενδεικτικές αποστάσεις και όχι για αυστηρό κανόνα. Το ζητούμενο είναι η εικόνα να γεμίζει αρκετά το οπτικό σου πεδίο χωρίς να χρειάζεται να μετακινείς συνεχώς το βλέμμα σου.
OLED ή Mini LED;
Η ποιότητα της εικόνας είναι προφανώς σημαντική είτε streamάρεις σειρές και ταινίες, είτε παίζεις video games, ωστόσο δεν υπάρχει τεχνολογία που να κερδίζει σε κάθε περιβάλλον. Οι OLED τηλεοράσεις προσφέρουν εξαιρετικό μαύρο και πολύ υψηλή αντίθεση, καθώς κάθε pixel μπορεί να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές σε σκοτεινούς χώρους και σε κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Οι Mini LED, από την άλλη, μπορούν να προσφέρουν πολύ υψηλή φωτεινότητα και αποτελούν εξαιρετική επιλογή για χώρους με έντονο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό. Το local dimming επιτρέπει επίσης πολύ καλύτερο έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού σε σχέση με τις συμβατικές LCD. Άρα, πριν αποφασίσεις, σκέψου πρώτα πού βρίσκεται η τηλεόραση και πότε τη χρησιμοποιείς περισσότερο.
Μην αφήσεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις να αποφασίσουν για σένα
Πολλές τηλεοράσεις έρχονται ρυθμισμένες με ιδιαίτερα έντονα χρώματα, αυξημένη φωτεινότητα και επεξεργασία κίνησης που εντυπωσιάζουν μέσα στο κατάστημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για ταινίες. Για κινηματογραφικό περιεχόμενο, αξίζει να δοκιμάσεις το Cinema ή Filmmaker Mode, ώστε η εικόνα να βρίσκεται πιο κοντά στην πρόθεση των δημιουργών.
Το HDR έχει επίσης μεγαλύτερη σημασία από έναν απλό αριθμό στην ανάλυση. Η υψηλή φωτεινότητα, η αντίθεση και η σωστή διαχείριση των φωτεινών και σκοτεινών περιοχών μπορούν να κάνουν μία HDR ταινία αισθητά πιο εντυπωσιακή.
Η ανάλυση δεν είναι το παν στο gaming
Οι τηλεοράσεις για gaming χρειάζονται περισσότερα από ανάλυση 4K. Αν χρησιμοποιείς σύγχρονη κονσόλα ή gaming PC, αναζήτησε πάνελ με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz ή υψηλότερο, HDMI 2.1, VRR και ALLM. Ο συνδυασμός τους επιτρέπει πιο ομαλή κίνηση, μειώνει το tearing και περιορίζει την καθυστέρηση μεταξύ της εντολής σου και όσων εμφανίζονται στην οθόνη.
Το input lag έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και φυσικά, δεν αρκεί να διαθέτει η τηλεόραση τις συγκεκριμένες δυνατότητες: πρέπει να τις υποστηρίζει και η κονσόλα, ο υπολογιστής, το καλώδιο και το παιχνίδι που χρησιμοποιείς.
Ο ήχος χρειάζεται τη δική του αναβάθμιση
Όσο εντυπωσιακή και αν είναι η εικόνα, τα ενσωματωμένα ηχεία μίας πολύ λεπτής τηλεόρασης έχουν φυσικούς περιορισμούς. Για ταινίες και σειρές, ένα soundbar μπορεί να προσφέρει σημαντικά πιο γεμάτο ήχο, ενώ ένα ξεχωριστό σύστημα με subwoofer προσθέτει το απαραίτητο βάθος στις χαμηλές συχνότητες.
Αν θέλεις Dolby Atmos και καλύτερη συνεργασία μεταξύ τηλεόρασης και ηχητικού συστήματος, αξίζει να ελέγξεις την υποστήριξη eARC. Έτσι μπορείς να μεταφέρεις υψηλής ποιότητας ήχο από συμβατές πηγές προς το soundbar ή τον δέκτη AV χωρίς να χρειάζεσαι περίπλοκες συνδέσεις.
Οι αντανακλάσεις μπορούν να χαλάσουν και την καλύτερη εικόνα
Μία smart TV με εξαιρετικό πάνελ δεν μπορεί να νικήσει ένα παράθυρο που αντανακλά πάνω της. Πριν αποφασίσεις πού θα τοποθετήσεις την οθόνη, παρατήρησε από πού έρχεται το φυσικό και τεχνητό φως μέσα στην ημέρα. Ιδανικά, απέφυγε την τοποθέτηση απέναντι από μεγάλα παράθυρα ή φωτιστικά που δημιουργούν έντονες αντανακλάσεις.
Το ίδιο σημαντική είναι και η θέση της τηλεόρασης. Το κέντρο της οθόνης θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ύψος των ματιών όταν κάθεσαι στον καναπέ, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής κλίση του κεφαλιού. Μικρές αλλαγές στη θέση και στον φωτισμό μπορούν τελικά να κάνουν μεγαλύτερη διαφορά από μία ακριβότερη τηλεόραση.
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