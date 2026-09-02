Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Κτηνωδία στην Αχαΐα: Σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα
Κτηνωδία στην Αχαΐα: Σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας
Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης σκότωσε αδέσποτο σκυλί με κυνηγετική καραμπίνα, προχώρησαν αστυνομικοί από το ΑΤ Κλειτορίας στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με την καταγγελία μετά την οποία συνελήφθη ο άνδρας, ο κατηγορούμενος αφού θανάτωσε τον αδέσποτο σκύλο, διέφυγε με το αυτοκίνητό του.
Αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του, ο άνδρας προσήλθε στο ΑΤ Κλειτορίας το απόγευμα της Τρίτης και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μια θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.
Με πληροφορίες από tempo24.news
*Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με την καταγγελία μετά την οποία συνελήφθη ο άνδρας, ο κατηγορούμενος αφού θανάτωσε τον αδέσποτο σκύλο, διέφυγε με το αυτοκίνητό του.
Αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του, ο άνδρας προσήλθε στο ΑΤ Κλειτορίας το απόγευμα της Τρίτης και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μια θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.
Με πληροφορίες από tempo24.news
*Φωτογραφία αρχείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα