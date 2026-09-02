90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα ληγμένο
ΕΛΛΑΔΑ

90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα ληγμένο

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν προκληθεί δυστύχημα. Συνελήφθη…

90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα ληγμένο
UPD:

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε πολύνεκρο τροχαίο, σημειώθηκε στην Αττική Οδό, με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ηλικίας 90 ετών.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Η επιλογή της αριστερής λωρίδας έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο πρόκειται για τη λωρίδα στην οποία τα οχήματα κινούνται συνήθως με τις υψηλότερες ταχύτητες.

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