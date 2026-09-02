90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα ληγμένο

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε πολύνεκρο τροχαίο, σημειώθηκε στην Αττική Οδό, με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ηλικίας 90 ετών.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Η επιλογή της αριστερής λωρίδας έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο πρόκειται για τη λωρίδα στην οποία τα οχήματα κινούνται συνήθως με τις υψηλότερες ταχύτητες.