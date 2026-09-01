Φορτηγό με μονωτικά υλικά έπιασε φωτιά στην ΠΑΘΕ, οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα δέντρα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φορτηγό ΠΑΘΕ

Φορτηγό με μονωτικά υλικά έπιασε φωτιά στην ΠΑΘΕ, οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα δέντρα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο

Το φορτηγό βρισκόταν μεταξύ Μικροθηβών και Αλμυρού Μαγνησίας

Φορτηγό με μονωτικά υλικά έπιασε φωτιά στην ΠΑΘΕ, οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα δέντρα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο
Φωτιά σε φορτηγό που κινούνταν στην ΠΑΘΕ μεταξύ Μικροθηβών και Αλμυρού Μαγνησίας ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η φωτιά ξέσπασε στο ρυμουλκούμενο του φορτηγού, το οποίο μετέφερε μονωτικά υλικά, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στη βλάστηση δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, με δέντρα κατά μήκος της ΠΑΘΕ να τυλίγονται στις φλόγες, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή του.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της επιχείρησης κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο φορτηγό διερευνώνται.

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