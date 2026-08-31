Θάνατοι και τραυματισμοί από επικίνδυνα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και φορτηγών

Η κίνηση του eBay να απαγορεύσει την πώληση ανταλλακτικών και συγκεκριμένα αερόσακων και πυροκροτητών, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων και πλαστών εξαρτημάτων σε επισκευασμένα αυτοκίνητα, δείχνει την κατάσταση που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ανταλλακτικών. Η απόφαση μάλιστα αναμένεται να εντείνει την πίεση και προς τις υπόλοιπες μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και θα αφορά όλους τους πωλητές. Μέχρι τότε, όσοι διαθέτουν σχετικές αγγελίες θα πρέπει να τις αφαιρέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, η ίδια η πλατφόρμα θα τις διαγράψει, ενώ ενδεχόμενη επαναδημοσίευσή τους μπορεί να επιφέρει περιορισμούς στον λογαριασμό του πωλητή.

Η απόφαση δεν ελήφθη τυχαία. Προηγήθηκαν έρευνες για πλαστούς ή επικίνδυνα χαμηλής ποιότητας αερόσακους, οι οποίοι πωλούνταν μέσω διαδικτύου και κατέληγαν κυρίως σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που είχαν προηγουμένως εμπλακεί σε σύγκρουση.