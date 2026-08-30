Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στην Κορίτιανη Ηγουμενίτσας, σηκώθηκε ένα αεροσκάφος
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δάσος στην Κορίτιανη Ηγουμενίτσας, σηκώθηκε ένα αεροσκάφος
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) σε δάσος στην Κορίτιανη Ηγουμενίτσας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα αεροσκάφος.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα αεροσκάφος.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026
UPD:
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