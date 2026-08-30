Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Αγροτικό Πτώση Γκρεμός Επιχείρηση διάσωσης Άγραφα Ευρυτανία

Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες

Ένας από τους δύο επιβαίνοντες βγήκε μόνος του από το όχημα, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε

Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης διοργανώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, καθώς ένα αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilamia.gr, η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα που χτύπησε. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει μόνος του από το αγροτικό και ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής από το Καρπενήσι και την συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ από την Λαμία καθώς και εθελοντές.

Λίγο μετά τις 17:00 οι άνδρες της 7Ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ένα εκ των δύο επιβαινόντων και να ανεβάσουν και τους δύο σε ασφαλές σημείο κοντά σε δρόμο, από όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Δείτε φωτογραφίες:

Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες


Κλείσιμο

Πηγή φωτογραφιών: ilamia.gr

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης