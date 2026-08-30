Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης για δύο επιβαίνοντες σε αγροτικό που έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, δείτε φωτογραφίες
Ένας από τους δύο επιβαίνοντες βγήκε μόνος του από το όχημα, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε
Επιχείρηση διάσωσης διοργανώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, καθώς ένα αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilamia.gr, η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα που χτύπησε. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει μόνος του από το αγροτικό και ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής από το Καρπενήσι και την συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ από την Λαμία καθώς και εθελοντές.
Λίγο μετά τις 17:00 οι άνδρες της 7Ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ένα εκ των δύο επιβαινόντων και να ανεβάσουν και τους δύο σε ασφαλές σημείο κοντά σε δρόμο, από όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή φωτογραφιών: ilamia.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilamia.gr, η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα που χτύπησε. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει μόνος του από το αγροτικό και ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής από το Καρπενήσι και την συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ από την Λαμία καθώς και εθελοντές.
Λίγο μετά τις 17:00 οι άνδρες της 7Ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ένα εκ των δύο επιβαινόντων και να ανεβάσουν και τους δύο σε ασφαλές σημείο κοντά σε δρόμο, από όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ολοκληρώθηκε #παροχή_βοήθειας σε 2 ημεδαπούς, στο Φαράγγι της Γάβρινας, πλησίον της Τ.Κ. Χρύσω, του Δήμου Αγράφων, στην Ευρυτανία, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο, συνεπεία εκτροπής και πτώσης Ι.Χ.Ε. οχήματος εντός ρεματιάς.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τους προσέγγισαν…
Πηγή φωτογραφιών: ilamia.gr
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