Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνιών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνιών.
UPD:
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