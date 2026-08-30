Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησης μέσα στο 2026

Το παλιό, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης εξακολουθεί να βρίσκεται στα πορτοφόλια χιλιάδων Ελλήνων οδηγών. Παρότι παραμένει νόμιμο, η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική κατάργησή του έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών η αντικατάστασή του δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2033.

Μέσα στο 2026 υποχρέωση ανανέωσης έχουν πρωτίστως όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή οι οδηγοί που έχουν γεννηθεί το 1961 και διαθέτουν άδεια της οποίας η διοικητική ισχύς λήγει με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου.

Κατά την ανανέωση, το παλιό χάρτινο έντυπο αντικαθίσταται από τη νέα πλαστική άδεια ευρωπαϊκού τύπου. Ο οδηγός παραδίδει την παλιά άδεια κατά την παραλαβή της καινούργιας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.