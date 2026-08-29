Συνελήφθη 70χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στον Χορτιάτη με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή
Συνελήφθη 70χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στον Χορτιάτη με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή
Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το βράδυ, όταν η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το αυτοκίνητο του 70χρονου
Στη σύλληψη ενός 70χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Χορτιάτη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:40, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το αυτοκίνητο του 70χρονου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:40, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το αυτοκίνητο του 70χρονου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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