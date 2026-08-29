Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μηχανής στον Χορτιάτη
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μηχανής στον Χορτιάτη
Η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χορτιάτη στις 22:40, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χορτιάτη στις 22:40, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
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